С каждым днём мир становится всё больше похож на опустевший муравейник. За прогулку по итальянским улицам сейчас можно лишиться 3 тысяч евро, строго регламентирован даже выгул собак. Безлюдными стали и пляжи в Доминиканской Республике. Все зоны катания французского Куршевеля закрыты. Так же уже с 28 марта будут выглядеть горнолыжные курорты российской Красной Поляны. Одно из самых многолюдных мест — украинско-польская граница. Как коронавирус изменил мир, смотрите в видеоматериале NEWS.ru.