Минздрав России не одобрил исключение абортов из системы ОМС

https://static.news.ru/photo/f286fd9e-2a55-11eb-b3b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ не поддержал исключение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) и создание специальных учреждений для подобных процедур, рассказали в пресс-службе ведомства.

Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством, — цитирует сообщение ТАСС.

Минздрав добавил, что с 2012 года в министерстве реализуют комплексную программу профилактики прерывания беременности. Она предусматривает целый ряд специализированных мероприятий, в том числе помощь психолога.

Представители общественного движения «Мужской путь» планируют обратиться к правительству с просьбой ввести запрет на аборты за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме того, предполагается разработать госпрограмму, направленную на формирование у женщин стойкого неприятия искусственного прерывания беременности. Соответствующее предложение содержится в проекте резолюции по итогам конференции в Общественной палате.

Как писал NEWS.ru, 22 октября Конституционный суд Польши признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным.

Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжались больше недели. После массовых акций протеста власти решили отложить принятие запрета на аборты по медицинским показаниям.