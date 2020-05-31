Минздрав РФ обязали проследить за восстановлением работы больниц

https://static.news.ru/photo/93d41fc6-a3f9-11ea-ad2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав РФ возьмёт под особый контроль восстановление плановой работы лечебных учреждений в стране, включая перепрофилированые для борьбы с COVID-19. Соответствующее распоряжение отдал глава кабмина Михаил Мишустин.

При этом мы продолжаем мониторить ситуацию с распространением инфекции. Подчеркну: мы должны быть готовы к любому развитию событий, — цитирует премьера РИА Новости.

В последнюю неделю прирост заболеваемости по стране за сутки не превышает 2,3%, а в ряде регионов и 2%, добавил чиновник.

По его словам, в 19 субъектах начали снимать введённых из-за пандемии ограничения. Ещё в 25 — готовятся к этому.

Согласно последним данным, в России всего выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, за последние сутки выздоровели почти четыре тысячи пациентов с COVID-19. Количество новых случаев заражения за 24 часа составило 9035.