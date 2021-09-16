Минздрав проверит совместимость вакцин от COVID-19 и гриппа

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что исследования об одновременном введении вакцин от гриппа и коронавируса будут проведены в России в кратчайшие сроки. Пока рекомендуется делать прививки с разницей в один месяц. Слова замминистра приводит ТАСС.

Для того чтобы совместить одновременно две вакцинации от коронавируса и от гриппа, но только в разные анатомические области, необходимо ещё раз проверить вакцины на безопасность и эффективность, но только уже в рамках одновременного введения <...>. Эти исследования будут в кратчайшее время проведены, и тогда будет принято окончательное решение, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что в России четыре года подряд возникают проблемы с поставкой зарубежных вакцин от гриппа. В этом году их не ожидают совсем, поэтому эксперты советуют прививаться отечественными вакцинами.

Опрошенные журналистами врачи утверждают, что российские вакцины от гриппа являются качественными, а предпочтение иностранным — лишь предрассудок. Привиться от гриппа можно бесплатно в государственных медучреждениях.

Ранее директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, как сочетать вакцину «Спутник V» от коронавируса и прививку от гриппа. По его мнению, нет никакой разницы в порядке вакцинации и между введением препаратов достаточно двухнедельного промежутка.