Стало известно, почему в России нет иностранных прививок от гриппа

В России четыре года подряд возникают проблемы с поставкой зарубежных вакцин от гриппа. В этом году их не ожидают совсем, поэтому эксперты советуют прививаться отечественными вакцинами. Об этом сообщает РБК.

В государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы 18 вакцин от гриппа, из них лишь две иностранные: нидерландский «Инфлювак» и французский «Ваксигрипп». Но, по данным Росздравнадзора, в гражданский оборот не выпустили ни одной серии препаратов этих производителей.

Проблемы с доступом к иностранных прививкам в начале осени регулярные. В 2018 году «Ваксигрипп» появился в конце сентября, «Инфлювак» не появился вовсе — как и в 2019 году.

Директор по корпоративным связям Sanofi в Евразийском регионе Юрий Мочалин рассказал, что «Ваксигрипп» перестал поступать в Россию с 2021-го. Это произошло из-за того, что компания переводит производство вакцин на четырёхвалентные. Сейчас в России идёт регистрация этой вакцины.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк заявил , что иностранные компании не видят перспектив в поставках вакцин в Россию, потому что для национального календаря прививок закупаются только российские препараты.

Опрошенные журналистами врачи утверждают, что российские вакцины от гриппа являются качественными, а предпочтение иностранных — лишь предрассудок. Привиться от гриппа можно бесплатно в государственных медучреждениях.

Ранее директор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, как сочетать вакцину «Спутник V» от коронавируса и прививку от гриппа. По его мнению, нет никакой разницы в порядке вакцинации и между введением препаратов достаточно двухнедельного промежутка.