Гинцбург объяснил, как сочетать «Спутник V» и прививку от гриппа

Директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что нет никакой разницы в порядке вакцинации от гриппа и коронавируса. По его словам, между обоими прививками достаточно двухнедельного промежутка. Об этом он рассказал «Народным Новостям».

Гинцбург отметил, что официальные инструкции определяют временной промежуток между вакцинациями в один месяц. Однако, с его точки зрения, при вакцинации препаратом «Гриппол плюс» вполне хватит и двух недель.

Всё зависит от того, какой вакциной от гриппа человек прививается – на данный момент есть пять-шесть зарегистрированных вариантов. Я же, когда говорил о промежутке в две недели, имел в виду вакцину против гриппа под названием «Гриппол плюс», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что данная вакцина хорошо сочетается со «Спутником V». При выборе другой вакцины от гриппа Гинцбург советует обратиться за рекомендацией к врачу.

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