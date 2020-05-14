Минздрав хочет перенести модернизацию первичного звена здравоохранения

https://static.news.ru/photo/7c8251d8-9613-11ea-a8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начало реализации модернизации первичного звена здравоохранения из-за пандемии предлагается перенести на полгода. Об этом говорится в проекте постановления Минздрава.

Отмечается, что новый законопроект должен будет скорректировать постановление правительства РФ от 9 октября 2019 года по модернизации первичного звена здравоохранения РФ. Он подготовлен в связи с необходимостью направления бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в период пандемии.

Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации... на 6 месяцев, — цитирует ТАСС проект постановления.

Как писал NEWS.ru, эксперты Счётной палаты занимаются подготовкой рекомендаций и предложений по модернизации системы здравоохранения в России, перед которой были поставлены серьёзные вызовы после начала борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа.