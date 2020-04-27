Россия

Счётная палата готовит рекомендации по модернизации системы здравоохранения

09:23, 27 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Счётной палаты занимаются подготовкой рекомендаций и предложения по модернизации системы здравоохранения в России. Об этом журналистам сообщила зампред ведомства Галина Изотова.

По её словам, перед российской медициной были поставлены серьёзные вызовы после начала борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Они заставляют систему задуматься о необходимости комплексной модернизации.

Счётная палата со своей стороны тоже готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения. Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения, — цитирует Изотову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, уровень жизни россиян из-за кризиса упадёт на 5–7%, считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, это серьёзные значения.

Чиновник добавил, что в сложившейся ситуации власти должны заботиться, в первую очередь, о гражданах, а не о финансовых структурах.

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