Счётная палата готовит рекомендации по модернизации системы здравоохранения

https://static.news.ru/photo/2f88a556-8850-11ea-8bc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Счётной палаты занимаются подготовкой рекомендаций и предложения по модернизации системы здравоохранения в России. Об этом журналистам сообщила зампред ведомства Галина Изотова.

По её словам, перед российской медициной были поставлены серьёзные вызовы после начала борьбы с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Они заставляют систему задуматься о необходимости комплексной модернизации.

Счётная палата со своей стороны тоже готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения. Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения, — цитирует Изотову ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, уровень жизни россиян из-за кризиса упадёт на 5–7%, считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, это серьёзные значения.

Чиновник добавил, что в сложившейся ситуации власти должны заботиться, в первую очередь, о гражданах, а не о финансовых структурах.