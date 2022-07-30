Минюст включил в список иноагентов писателя Быкова и журналистку Альбац

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Быков

Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов писателя Дмитрия Быкова, а также журналистов Дмитрия Алешковского и Евгению Альбац. Об этом сообщается на сайте министерства.

Евгения Альбац — главный редактор The New Times. На журналистку уже составлялись два административных протокола о распространении фейков о спецоперации на Украине. Также в реестр попало недавно созданное ООО «Иноагент ААВ», которое возглавил главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России СМИ-иноагентом).

Ведомство отмечает, что в данном случае речь идёт о добросовестном исполнении требований закона, установленных для включённых в реестр лиц.

Писатель Дмитрий Быков изначально занял антироссийскую позицию, осудив спецоперацию на Украине. В связи с этим председатель комитета Госдумы по культуре возмутилась, обнаружив, что на самых видных местах в книжных магазинах Москвы — возле касс, на витринах, центральных полках — продаются книги тех, кто резко отзывается о России.

В частности, парламентария удивило, что книжная отрасль, получающая господдержку, продвигает (печатает и осуществляет так называемую приоритетную выкладку) того же Дмитрия Быкова.