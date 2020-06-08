Общество

Минтранс считает, что о возобновлении международных полётов говорить рано

15:33, 08 июня 2020 29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минтрансе РФ заявили, что называть дату возобновления международных полётов ещё рано.

В ведомстве считают, что говорить о сроках возобновления полётов из России за рубеж можно будет после обеспечения безопасных туристических полётов внутри страны, сообщает ТАСС.

О сроках возобновления международных полётов можно будет говорить позднее, когда станут ясны предварительные итоги работы транспортной и туристической отрасли по обеспечению безопасной доставки россиян к местам отдыха на территории нашей страны, — цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В Минтрансе отметили, что сейчас нужно поэтапно наладить авиаперевозки внутри страны с соблюдением всех мер противодействия распространению COVID-19. При этом в ведомстве заявили, что, несмотря на соблюдение большинством авиакомпаний и аэропортов мер эпидемиологической безопасности, есть и отдельные нарушения.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что выход России из режима ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, не будет одномоментным.

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