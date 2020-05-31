Попова рассказала о выходе России из режима ограничений

https://static.news.ru/photo/13464114-a353-11ea-a161-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выход России из режима ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, не будет одномоментным. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному, но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идёт, он позитивный, — приводит её слова РИА Новости.

Ранее в Кремле назвали возможную дату отмены ограничений в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ограничительные меры могут быть отменены к 24 июня, когда в стране пройдёт парад Победы.

За последние сутки в российских регионах коронавирус официально подтвердили у 9268 человек. Таким образом, число заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 405 843 человек. За период пандемии в России справились с инфекцией 171 883 человека (+4414 за сутки), скончались 4693 человека (+138 за сутки), писал NEWS.ru.