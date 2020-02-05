https://static.news.ru/photo/82bcec5c-47fd-11ea-ba71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Министерство транспорта РФ оборудует пограничные пункты пропуска дополнительными 245 тепловизорами для противодействия распространению коронавируса. Тепловизоры также будут установлены на внутрироссийских пунктах пропуска в аэропортах.

Выявлена дополнительная потребность (в тепловизорах) — 245 единиц по всей России. В том числе будут оснащать не только пункты пропуска, а также аэропорты на внутренних рейсах, — заявил директор департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через госграницу Минтранса РФ Тимур Лубаков, сообщает ТАСС.

По его словам, проект распоряжения правительства о выделении Минтрансу из резервного фонда денежных средств на покупку оборудования внесён в Минфин.

Ранее NEWS.ru писал, что МИД Японии сообщил о нахождении на круизном судне Diamond Princess, где был обнаружен коронавирус, 24 граждан РФ.

По данным на 5 февраля, число заболевших коронавирусом в Китае составляет 24,5 тысячи человек, погибли более 490 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о 176 инфицированных в 24 странах.