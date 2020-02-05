https://static.news.ru/photo/53c56576-4804-11ea-bc42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов заверил, что чеснок с полок магазинов никуда не пропадёт и ситуация с китайским коронавирусом никак на это не повлияет.

Наши аграрии справятся с чесноком точно. Помимо этого, у нас приличный запас продуктов, — цитирует Увайдова ТАСС.

Беспокойство за доступность чеснока у общественности вызвало сообщение Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Накануне там заявили о грядущем его дефиците и пояснили, что РФ импортирует популярную острую овощную культуру из Китая. При этом чеснок входит в пятёрку лидеров российского импорта из КНР наряду с цитрусовыми, замороженной рыбой, томатами и репчатым луком.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сказал, что оценки по борьбе с коронавирусом в РФ давать пока рано. Представитель Кремля при этом заверил, что Владимир Путин получает сводки по ситуации каждый день.