Минобрнауки сочло целесообразным провести ЕГЭ дистанционно

https://static.news.ru/photo/75bd83fc-952f-11ea-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что в условиях распространения коронавируса единые госэкзамены (ЕГЭ) целесообразно провести в дистанционном формате.

Минобрнауки России считает целесообразным предусмотреть возможность проведения ЕГЭ в дистанционном формате при условии обеспечения всех обучающихся необходимыми техническими средствами, — цитирует РИА Новости письмо замглавы ведомства.

Как писал NEWS.ru, в этом году выпускники российских школ будут сдавать два предмета в рамках единого госэкзамена, выбрав те, которые необходимы для поступления на тот или иной факультет. Об этом заявил замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

ЕГЭ будет проводиться по единому для всей страны расписанию, а выпускники 11-х классов, которые планируют продолжать своё обучение в высшей школе, должны будут выбрать экзамены для поступления в вуз и сдать их. Глушко добавил, что в ведомстве приняли решение о переносе начала проведения единых госэкзаменов (ЕГЭ) с 8 июня на более поздний срок. При этом дата будет названа в ближайшее время после мониторинга состояния, положения, развития коронавирусной инфекции.