https://static.news.ru/photo/0eea34ca-2be6-11ea-951d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Васильева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в России существует дефицит учителей английского языка, информатики и математики.

Заявление министра прозвучало в ходе интервью телеканалу «Россия 24». Васильева также отметила, что в некоторых регионах не хватает учителей начальных классов — из ряда субъектов РФ поступают просьбы о подготовке таких кадров.

Кроме того, глава Минпросвещения обратила внимание на то, что в РФ очень мало школьных педагогов в возрасте до 29 лет — всего около 6% от общего числа. Такая ситуация, по прогнозу Васильевой, сохранится до 2029 года.

Ранее в декабре, как передавал NEWS.ru, Ольга Васильева порекомендовала учителям не задавать домашние задания школьникам на новогодние каникулы.