Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в России существует дефицит учителей английского языка, информатики и математики.
Заявление министра
Кроме того, глава Минпросвещения обратила внимание на то, что в РФ очень мало школьных педагогов в возрасте до 29 лет — всего около 6% от общего числа. Такая ситуация, по прогнозу Васильевой, сохранится до 2029 года.
Ранее в декабре, как передавал NEWS.ru, Ольга Васильева порекомендовала учителям не задавать домашние задания школьникам на новогодние каникулы.
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