https://static.news.ru/photo/d52d0710-1f3a-11ea-bc46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения РФ Ольга Васильева призвала учителей не задавать домашние задания школьникам на новогодние каникулы.

Об этом она сказала в интервью «Российской газете».

Васильева также заявила, что дети не всегда понимают задания из учебников, которые им задают.

Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши начиная с 5-го, 6-го класса не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования, — сказала министр.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Белгорода Евгений Савченко считает школьные домашние задания «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителей».