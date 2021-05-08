Милонов прокомментировал «шикарную» жизнь убитой бьюти-блогера Журавлёвой

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, стоит ли верить Instagram-блогерам, которые демонстрируют в соцсетях шикарную жизнь. Ранее бьюти-блогер из Екатеринбурга Кристина Журавлёва, выставлявшая на показ в Instagram якобы идеальные семейные отношения и огромный заработок, предположительно, была убита собственным мужем.

Как заявил Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru, сейчас большинство пытается позиционировать себя в качестве преуспевающих людей и на этом заработать деньги. И только в редких случаях, уверен депутат, успешные блогеры решаются поделиться своими секретами.

Если мы берём умного, талантливого блогера, который зарабатывает миллионы своей работой, почему он должен делится своими ноу-хау? Это уникальные знания, персональные наработки. А если все будут владеть этими технологиями, то они и не нужны будут для продвижения брендов и реклам. Поэтому чем громче себя человек позиционирует как успешный, продвинутый продукт и лезет в коучи, тем больше «дырка у него на носках», — убеждён Милонов.

Есть блогеры, которые зарабатывают на критике других людей, это «условная Лена Миро», отмечает депутат. Она разбирает случаи, связанные с миром шоу-бизнеса, но при этом этот мир ей подыгрывет.

Ну если ты такая дура, как Ольга Бузова, то грех тебя не рассекретить, — иронизирует Милонов.

Сам депутат не прочь почитать мнения интересных ему людей, однако, больше это относится к политике.

Но моё личное ощущение заключается в том, что никто из тех людей, которых мне интересно читать, не лезет в коучи и наставники, вот это вот абсолютно точно, — делает вывод Милонов.

Как сообщалось ранее, красивая жизнь, которую демонстрировала в соцсетях 28-летняя бьюти-блогер Кристина Журавлёва, убитая под Екатеринбургом, на самом деле оказалась фальшью. Не было шикарного особняка, который блогер демонстрировала подписчикам в соцсетях, как и не было «шоколадно-карамельных отношений».