Микробиолог назвал главную ошибку заразившихся COVID-19 россиян

https://static.news.ru/photo/b97b5aac-d647-11ea-a51c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Нежелание обращаться к врачам является главной ошибкой заразившихся COVID-19. Такое мнение высказал глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет, — посоветовал эксперт.

Он напомнил, что все пневмотропные вирусы поражают дыхательную систему. К ним относится не только коронавирус, но и грипп, передаёт РИА Новости.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истекшие 24 часа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая коронавирусная инфекция (COVID-19) может отразиться на работе многих внутренних органов и «напомнить» о себе осложнениями в работе сердца спустя несколько месяцев после того, как человек перенёс недуг. По мнению медиков, проблемы могут обнажиться даже в случае лёгкой формы COVID-19.