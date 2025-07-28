Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе

В текущем сезоне любителям тихой охоты будет трудно найти хорошие грибы, заявил в разговоре с NEWS.ru создатель научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров. По его словам, сейчас многие из них червивые, поскольку в Московском регионе стояла сильная жара, которая способствует размножению личинок.

По лесу идешь, смотришь — белый гриб растет, но даже не наклоняешься за ним, потому что он весь изъеден. При такой жаре грибы не могут быть чистыми. Кто говорит обратное, тот врет, — отметил Тихомиров.

Ранее он назвал гриб-зонтик высокий самым вкусным из тех, что можно найти в столичном регионе. По словам миколога, он может достигать полуметра в высоту, а диаметр его шляпки — 30 сантиметров. Тихомиров отметил, что перед употреблением в пищу этот гриб не нужно отваривать или вымачивать.

Ранее миколог Михаил Вишневский призвал россиян собирать в лесу только те грибы, в которых они абсолютно уверены. Он отметил, что нет ни одного надежного метода отличить съедобный гриб от ядовитого, поэтому на тихую охоту лучше отправляться с опытным компаньоном.