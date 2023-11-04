Мигранты-«перевертыши» не смогут заехать в РФ: что придумали власти В аэропортах Москвы мигрантам начнут проводить дактилоскопию

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Сотрудник полиции снимает отпечатки пальцев

Прибывающим в аэропорты Москвы мигрантам будут проводить дактилоскопию, сообщила руководитель главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Зачем вводят такие меры и что это значит для мигрантов?

Что будут делать с мигрантами в аэропортах Москвы

По словам Казаковой, прибывшим в воздушные гавани столицы РФ мигрантам начнут проводить дактилоскопию и фотографирование. Она уточнила, что такой эксперимент проведут пока только в Москве, а инициаторами являются власти города.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда приезжие уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться. И те „перевертыши“, как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ», — заявила Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап».

Зачем мигрантам сдавать отпечатки пальцев

Казакова сообщила, что с конца 2021 года въезжающие в Россию мигранты проходят обязательную процедуру дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования.

«Уже по итогам такого тотального дактилоскопирования раскрыто более 2 тыс. преступлений», — подчеркнула она.

С 29 декабря 2021 года в России вступил в силу закон, согласно которому трудовые мигранты и иностранцы, въезжающие в страну на длительный срок, должны проходить обязательную дактилоскопию, фотографирование и медосмотр. Для мигрантов предусмотрены 30 дней на эти процедуры, для иностранцев, которые приехали в Россию без цели устроиться на работу, на срок более 90 дней.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Работа многофункционального миграционного центра

Сколько преступлений мигранты совершают в России

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 24 октября текущего года сообщил, что с 2021 года заметно выросло количество совершаемых мигрантами уголовных преступлений.

В январе 2023 года замминистра МВД Игорь Зубов озвучил статистику, согласно которой преступность в России среди мигрантов по итогам 2022 года увеличилась на 10,3%.

«По итогам 12 месяцев 2022 года иностранцами совершено 40,2 тысячи преступлений: плюс 10,3% по отношению к периоду прошлого года аналогичному», — отмечал Зубов.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на материалы статистики МВД, за первые шесть месяцев 2023 года мигранты совершили на территории России более 22 тысяч преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Как в России борются с преступлениями мигрантов

В сентябре 2023 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил создать группы, которые отдельно займутся расследованием преступлений в сфере миграции.

В июле текущего года МВД привело статистику операции «Нелегал-2023», первый этап которой прошел в период с 19 по 25 июня.

«В ходе операции сотрудниками территориальных органов МВД России и ФСБ России выявлено порядка 45 тысяч нарушений миграционного законодательства. В том числе — более 33 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Задокументировано свыше 12 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности», — сообщили в ведомстве.

Отмечалось, что в отношении 7 тыс. иностранцев принято решение о депортации из России. Возбуждено 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы.

Среди иностранцев было выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.

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