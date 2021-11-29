МИД России опроверг заявление о новых ограничениях из-за «омикрон»-штамма

МИД России заявил, что СМИ неверно процитировали замглавы ведомства Евгения Иванова. Ведомство опровергло его заявление о том, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом вскоре объявит о новых ограничениях в связи с распространением «омикрон»-штамма, передаёт «Интерфакс».

Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентством слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы «новых ограничениях, которые оперштаб введёт из-за коронавируса <…>. Подобных заявлений Иванов не делал,— сообщили агентству в МИД.

Россия с 28 ноября ограничила въезд иностранцам из ЮАP, Гонконга, Ботсваны, Лесoто, Нaмибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсвaтини и Танзании. Прямое авиасообщение с Танзанией, закрытое с лета, приостанавливается на дополнительное врeмя — до 1 февраля 2022 года. Дальнейшие действия Росcии из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов учёных о степени его опасности.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал, что есть два варианта развития событий из-за «омикрона». По его словам, новый штамм может распространиться так же быстро, как разновидность «дельта». Закрытие авиасообщения от него не спасёт. Однако «омикрон» может не получить широкого распространения из-за того, что через какое-то время будет подавлен другими разновидностями инфекции.