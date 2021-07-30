Мединский возглавил комиссию по историческому просвещению

Президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии по историческому просвещению, которую возглавит бывший министр культуры Владимир Мединский. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить председателем межведомственной комиссии по историческому просвещению помощника президента Российской Федерации Мединского В. Р., — говорится в тексте указа.

Там отмечается, что комиссия создаётся для обеспечения «планомерного и наступательного подхода» к отстаиванию интересов России, связанных с историческим просветительством и сохранением исторической памяти.

Мединский возглавляет Российское военно-историческое общество. Его взгляды на историю регулярно провоцировали конфликты и обсуждения в научной среде. Так, в 2015 году директор Госархива России Сергей Мироненко назвал подвиг 28 панфиловцев мифом. После чего Мединский в жёсткой форме раскритиковал Мироненко. Тогда широкий резонанс вызвала фраза министра культуры о том, что история панфиловцев «...это святая легенда, к которой нельзя прикасаться, а люди, которые это делают, мрази конченые». После этого Мединский заявлял, что нашлись документы, подтверждающие подлинность подвига 28 панфиловцев.

Ранее Министерство просвещения одобрило для школ учебники по истории под редакцией Мединского. Книга содержит историческую картину с античности и до последних лет, включая ситуацию с пандемией коронавируса.