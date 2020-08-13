https://static.news.ru/photo/aaab0f94-dd37-11ea-b24e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики выявили 5057 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 83 регионах страны. Из них 1331 пациент переносит болезнь без клинических симптомов.

Всего в РФ за всё время пандемии зарегистрировали 907 758 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 субъектах, передаёт стопкоронавирус.рф. Кроме того, за минувшие 24 часа зафиксировали 124 смерти от COVID-19. За весь период в РФ от недуга скончались 15 384 человека. Также за последние сутки в стране выздоровели 6098 граждан. Всего в РФ поправились 716 396 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Университета Сарагосы в Испании выяснили, почему COVID-19 повреждает лишь специфические органы человека. Специалисты рассмотрели, как восприимчивые к коронавирусу белки ACE2 взаимодействуют друг с другом в лёгких, а также с белками в других органах.

Как выяснилось, контактировать между собой молекулы могут, только перемещаясь в клеточной цитоплазме особым способом и преодолевая различные препятствия. Помимо этого, некоторые клетки имеют одинаковый набор белков, а другие нет.