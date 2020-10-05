Медики назвали людей с врождённой защитой от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f9902590-0753-11eb-9549-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор назвал людей, которым не грозит коронавирус. Это те, у кого есть определённые генные мутации.

Облегчить или затруднить проникновение коронавируса в клетки могут мутации в гене, кодирующем белок АСЕ2, так как именно его COVID-19 использует для проникновения в клетки дыхательных путей. Выявление генетических вариантов позволяет, в свою очередь, выявить и тех, кто подвержен риску тяжёлого протекания болезни, и тех, кто защищён от неё, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

На сегодня в мире выявлено свыше 35 млн заболевших коронавирусом с начала пандемии. В России заразились 1,1 млн человек. Страна занимает 40-е место по числу заболевших на 100 тыс. человек, по количеству летальных исходов — сотое место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что люди, которые переболели сезонными ОРВИ, могут получить иммунитет к коронавирусу. Об этом со ссылкой на результаты исследований сообщили в Роспотребнадзоре.