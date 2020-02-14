https://static.news.ru/photo/177fac06-4fdf-11ea-87f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Специалисты не зафиксировали повышение норм радиации в районе залегания могильников с радиоактивными отходами рядом со строительством Юго-Восточной хорды.

По данным пресс-службы МЧС столицы, радиометрические исследования проводятся рядом с домом № 49 по Каширскому шоссе два раза в сутки, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что экологи заявили, что в Москве зафиксирован резкий скачок радиации в районе станции Москворечье рядом с парком-заповедником «Коломенское», где ведутся работы по строительству многополосной автострады Юго-Восточная хорда. В этом месте находится захоронение отходов урановых и ториевых руд, оставшихся от завода полиметаллов.