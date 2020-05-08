Матвиенко возложила цветы к Вечному огню в парке Победы на Поклонной горе

https://static.news.ru/photo/a5a57afa-91e4-11ea-bfed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 9 мая почтила память людей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Спикер верхней палаты парламента приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Также Матвиенко возложила цветы к стеле Ленинградского фронта, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Ранее NEWS.ru писал, что в честь Дня Победы президент Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Таким образом он почтил память погибших в Великой Отечественной войне.