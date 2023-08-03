Массовые поджоги военкоматов: кто и как подбивает россиян на преступления Телефонные мошенники находят подход к людям разных возрастов и социального положения

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За последние несколько суток жители России пытались поджечь около 20 военкоматов в разных регионах страны. По данным ФСБ, такие инциденты происходили под давлением — после звонка с неизвестного номера. Какие приемы позволяют мошенникам манипулировать собеседниками по телефону, подбивая на преступление, кто чаще других становится их жертвами — в материале NEWS.ru.

Кто и где поджигал военкоматы в России в июле и августе 2023 года

Как сообщают Telegram-каналы, за минувшие сутки в России подожгли более 20 военкоматов. По данным силовиков, россиянам звонили неизвестные и разными способами, в том числе за вознаграждение, убеждали россиян совершить нападение.

Некоторые из задержанных были пенсионерами — категория граждан, которая наиболее подвержена влиянию в ходе телефонного разговора. В московском районе Кузьминки 62-летняя женщина пыталась устроить поджог военкомата, в Отрадном злоумышленником стал 69-летний мужчина, который, по словам очевидцев, «заметно нервничал и говорил по громкой связи», а его собеседник просил включить камеру. Возле Бутырского военкомата был задержан 70-летний мужчина с зажигательной смесью.

В Саратовской области 68-летняя москвичка собиралась поджечь здание военного комиссариата. Как передает SHOT, женщина специально приехала из столицы в город Вольск по указанию некоего «сынка» — молодого человека, с которым она общалась по телефону. В Калуге 77-летняя женщина бросила в военкомат «коктейль Молотова», а в подмосковном Подольске поджог был совершен двумя пенсионерами, которым, по данным источников канала «Осторожно, новости», примерно 80 лет. В Волгограде силовики задержали 82-летнюю пенсионерку, председателя отделения организации «Дети военного Сталинграда». Она тоже пыталась поджечь военкомат.

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Во Всеволожске Ленинградской области был задержан 76-летний поджигатель военкомата. Telegram-канал SHOT утверждает, что мужчину убедил это сделать некий «сотрудник ЦБ», по указанию которого он и действовал.

В Архангельской области 76-летний пенсионер бросил «коктейль Молотова» в военкомат города Северодвинска. Его задержали силовики и нашли в его компьютере переписку с неким «куратором». Тот убедил мужчину совершить поджог и таким образом наказать лиц, участвующих в «госизмене».

В других случаях поджоги совершали молодые люди: 18-летняя продавщица магазина в Уфе, 21-летняя студентка в Омске, 23-летняя девушка в Казани. По данным канала «Осторожно новости», в поселке Агинское Забайкальского края 17-летняя школьница кинула бутылку с «коктейлем Молотова» в военкомат. Телефонные мошенники сказали девушке, что в военкомате «завелся предатель и передает украинской разведке данные о жителях Агинского, участвующих в СВО».

В Россоши Воронежской области за поджог военкомата задержали 24-летнюю учительницу. Силовикам она рассказала, что 26 июля ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка.

«Он сказал, что с ее счетами происходят мошеннические действия. Позже ей позвонили „сотрудники правоохранительных органов“ и сообщили, что мошенник сидит в военкомате и чтобы его задержать, в здание нужно кинуть «коктейль Молотова». Девушка решила помочь полицейским и отправилась на дело», — пишет Baza.

Похожую схему неизвестные использовали в случае с 45-летней женщиной. Мошенники убедили ее, что в здании военкомата находятся преступники, которые планируют оформить на нее кредит.

Фото: shutterstock.com

Кто может звонить с предложением поджечь военкомат

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области, неизвестные, которые убеждают россиян поджигать военкоматы, представляются силовиками.

«Для достижения своих преступных целей злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и требовали совершить заведомо сомнительные финансовые операции. В дальнейшем они обманным путем получали данные, которые впоследствии использовали для манипулирования сознанием жертв. Для возврата денежных средств на счета подвергшихся подобной обработке граждан им предлагалось совершить террористический акт», — заявили в УФСБ.

В ведомстве добавили, что звонящие находятся за пределами РФ, их жертвами часто становятся социально уязвимые категории населения или те, кто попал в трудную жизненную ситуацию и легко поддается манипуляциям. Ранее ФСБ заявляло о звонках, которые поступают «с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур».

Фото: shutterstock.com

Злоумышленники заставляют людей атаковать не только военкоматы. 27 августа 2022 года 65-летняя москвичка после общения с мошенниками подожгла автомобиль заместителя восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ВС РФ).

Почему люди верят телефонным злоумышленникам

Как заявила NEWS.ru психолог Алена Москвина, этот вид манипуляции и обмана от имени правоохранительных органов появился сравнительно недавно.

«Есть убеждение, что полиция просто так никого не беспокоит. И если уж это произошло, значит, нас действительно хотят уберечь от противоправных действий. Вдобавок к этому перед представителями органов власти есть некий страх и трепет, поэтому совокупность этих факторов влияет на восприятие человеком ситуации как очень серьезной и опасной», — пояснила Москвина.

Она напомнила, что неизвестные, предлагающие поджечь военкомат, действуют не только через звонки, но и пишут в мессенджеры и соцсети. Они ставят на иконку профиля эмблемы правоохранительных органов, налоговой инспекции и других государственных ведомств.

Фото: shutterstock.com

«Неповиновение сотрудникам правоохранительных органов для большинства людей ассоциируется с большими проблемами. Особенно, опять же, когда речь идет о безопасности. По идее, человек должен быть сам в этом заинтересован. Поэтому, если вы не сталкивались с подобным видом обмана, будьте начеку. Можете уточнить номер отделения, Ф. И. О. сотрудника и сообщить, что вы перезвоните», — добавила собеседница NEWS.ru.

Также Алена Москвина советует подключить услугу защиты от спам-звонков у оператора связи или не отвечать на неизвестные и подозрительные номера.

Как телефонные мошенники управляют своими жертвами

Помимо ложного статуса сотрудника правоохранительных органов, манипуляторы используют другой действенный прием — срочность, отмечает Алена Москвина. Они угрожают собеседнику возбуждением уголовного дела или проблемами у родственников, если он не выполнит задачу максимально быстро. Все эти приемы не позволяют человеку понять, что происходит и что его обманывают.

«Такой прием используют и в продажах: скидка только сегодня, осталось всего три места на семинар. Конечно, ситуация совсем другая (и здесь скорее срабатывает еще феномен упущенной возможности), но скорость, с которой нужно принять решение и реализовать его, лишает человека шанса хорошенько все обдумать и взвесить все за и против. Важно помнить, что никто не имеет права склонять вас к противоправным действиям», — советует Москвина.

Фото: shutterstock.com

По ее словам, мошенники не выбирают жертв заранее, а используют существующие базы телефонных номеров.

«Их задача — обзвонить каждого из этой базы. Кто-то не ответит, кто-то не перезвонит. Кто-то знает подобные схемы „развода“ или же просто не ведется на них. Но всегда найдется тот, кто воспримет данный звонок всерьез. Часто это легко внушаемые и доверчивые люди, люди околопенсионного и пенсионного возрастов и просто незащищенные категории граждан», — добавила Алена Москвина.

Она допустила, что людей, которых вербовали в поджигатели военкоматов, могли запугивать.

«С учетом СВО очень многие люди переживают за свою жизнь, за жизни и здоровье близких людей. Поэтому их легко запугать и спровоцировать даже на поджог военкомата. К тому же если предложение поджечь военкомат совпадало с ценностями человека, если он не поддерживает СВО или боится за своих мужчин-родственников, то вполне реально, что человек может совершить это в сердцах. Мы же даже в детстве часто слышали: „Да пусть эта школа сгорит, лишь бы в нее не ходить никогда“. Так же мог подумать и взрослый человек», — пояснила Москвина.

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