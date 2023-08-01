SHOT: 68-летняя москвичка прилетела в Вольск, чтобы поджечь военкомат

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Telegram-канал SHOT сообщает, что в городе Вольске Саратовской области полицейские в ночь на 1 августа задержали 68-летнюю москвичку, планировавшую поджечь военкомат. По данным канала, при ней было обнаружено три полулитровых бутылки с горючей жидкостью.

Как передает SHOT, женщина специально приехала из Москвы в Саратовскую область по указанию некоего «сынка», с которым общалась по телефону. Канал уточняет, что полицейские задержали женщину, когда услышали, что она обсуждает свои планы с тем самым «сынком».

До этого сообщалось, что в поселке Агинское Забайкальского края девушка-подросток бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата. Мошенники убедили ее, что таким образом она якобы помогает спецслужбам заблокировать внутри предателя.

Сотрудники полиции ранее задержали двух женщин за поджоги зданий военных комиссариатов в Челябинской области. Первой задержанной оказалась 54-летняя инженер Челябинского завода металлоконструкций, устроившая поджог военкомата в Копейске. Вторая задержанная — 38-летняя сотрудница АЗС.

Также в Воронежской области 24-летняя учительница истории задержана сотрудниками полиции при попытке поджога здания военкомата. Совершить диверсию ее убедили телефонные мошенники.