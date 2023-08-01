Девушка бросила коктейль Молотова в военкомат поселка Агинское

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В поселке Агинское Забайкальского края девушка-подросток бросила коктейль Молотова в здание военкомата. Мошенники убедили ее, что таким образом она якобы помогает спецслужбам заблокировать внутри предателя. Два знакомых с ситуацией источника подтвердили факт произошедшего в разговоре с «МК в Чите».

Как уточняет издание, изначально подростку позвонили с незнакомого номера, собеседник представился сотрудником банка. После этого в мессенджере с ней вновь связались злоумышленники под видом правоохранителей. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов от комментариев отказался. В местной администрации говорить о произошедшем тоже не стали. В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. От комментариев также отказались в пресс-службе регионального УФСБ.

Сотрудники полиции ранее задержали двух женщин за поджоги зданий военных комиссариатов в Челябинской области. Первой задержанной оказалась 54-летняя инженер Челябинского завода металлоконструкций, устроившая поджог военкомата в Копейске. Вторая задержанная — 38-летняя сотрудница АЗС.