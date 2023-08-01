Полиция задержала двух женщин за поджоги военкоматов в Челябинской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали еще двух женщин за поджоги зданий военных комиссариатов в Челябинской области, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, первой задержанной оказалась 54-летняя инженер Челябинского завода металлоконструкций, устроившая поджог военкомата в Копейске. Вторая задержанная — 38-летняя сотрудница АЗС.

Отмечается, что оба поджога были совершены по одинаковой схеме. Женщины пытались поджечь здания с помощью «коктейля Молотова». Первую подозреваемую задержали спустя минуту после поджога, а вторую прямо на месте. Мотивы женщин устанавливаются, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось ранее, полиция задержала учительницу истории из Воронежской области при попытке поджога военкомата. Совершить диверсию ее убедили телефонные мошенники. Подозреваемую доставили в отделение МВД, расследование продолжается. В Министерстве обороны России не прокомментировали информацию о поджоге.

Аналогичный случай также произошел в Омске, где здание военного комиссариата пыталась поджечь 21-летняя студентка педагогического колледжа. Предполагается, что она также оказалась жертвой телефонных мошенников. По непроверенным данным, девушка считала, что поджигает здание банка.