SHOT: очередная попытка поджога военкомата произошла в Омске

Фото: Iason Raissis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Омске произошел очередной случай попытки поджога военкомата. По его данным, поджечь здание органа местного военного управления собиралась 21-летняя студентка педагогического колледжа.

Как написал канал, девушке позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники оформили на ее имя кредит, а деньги забрали себе. Чтобы отомстить, студентке предложили прийти к отделению банка и поджечь его. Однако на той улице располагался военкомат, но неизвестные ввели в заблуждение омичку.

Через некоторое время она пришла по указанному адресу, достала бутылку с жидкостью для розжига, но не успела поджечь, ее задержали сотрудники полиции. По словам девушки, она не знала, что там находится военкомат. По факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.

Ранее 62-летняя женщина была задержана при попытке поджога здания военкомата. Совершить данный поступок ее убедили мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они потребовали от пенсионерки выполнить их указания, пригрозив, что у ее дочери могут возникнуть неприятности в случае неповиновения. По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины.