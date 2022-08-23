Вечер августа: что не так с НРА, взявшей на себя убийство Дарьи Дугиной NEWS.ru разбирает подробности «партизанской» версии покушения

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сотрудники полиции на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина

ФСБ заявила о раскрытии убийства дочери философа и политолога Александра Дугина Дарьи. По версии следствия, акцию готовили украинские спецслужбы, а исполнительница уже находится на территории Эстонии. Но вскоре после подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье ответственность за убийство взяла на себя ранее не известная организация — Национальная республиканская армия. Первым об этом сообщил экс-депутат Госдумы, один из бывших лидеров Левого фронта, ныне живущий в Киеве политик Илья Пономарёв в эфире основанного им YouTub-канала «Утро февраля». Затем он обсудил заявление в программе «Защитная реакция» на том же ресурсе, которую ведёт бывший российский журналист и участник националистического движения Алексей Барановский. NEWS.ru разбирает подробности «партизанской» версии.

Три номера для Mini Cooper

В ФСБ сообщили, что убийство Дарьи Дугиной подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Она, по версии спецслужбы, прибыла в Россию еще 23 июля вместе с 12-летней дочерью Софией Шабан.

В целях организации убийства Д. Дугиной и получения информации об её образе жизни они арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper, причём при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики — Е982ХН DPR, в Москве — казахстанские номера — 172AJD02, а при выезде — украинские — AH7771IP, — говорится в пресс-релизе ФСБ.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

В день убийства Наталья и ее дочь, по данным следствия, присутствовали на фестивале «Традиция», в котором принимала участие и Дарья Дугина, и ее отец, а после взрыва Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. ФСБ обнародовала видеозаписи с подозреваемой, на которых Наталья Вовк на автомобиле въезжает в РФ, попадает в объектив камеры подъезда, в котором жила Дугина, и пересекает границу с Эстонией. Помимо этого, опубликованы кадры с дорожных камер, в объективы которых попал Mini Cooper с номерами разных стран.

Близкий к силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что жительница Мариуполя Наталья Вовк покинула Россию 21 августа в 12:05, то есть «примерно через 14 с половиной часов после того, как была взорвана Дарья Дугина». Также известно, что ещё 13 апреля один из сайтов, собирающих данные об украинских силовиках, опубликовал удостоверение Нацгвардии Украины и крупное фото Натальи Павловны Шабан 1979 года рождения (предположительно, девичья фамилия Натальи Вовк) как военнослужащей полка «Азов» (террористическая организация, деятельность в РФ запрещена). Спустя четыре месяца она «спокойно прибыла на автомобиле с фальшивыми номерами и, возможно, взрывчаткой в Москву», говорится в публикации «ВЧК-ОГПУ».

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв отчасти подтвердил версию ФСБ, повторив вслед за спецслужбами данные украинки и её дочери. По его словам, «Наталья Вовк и София Шабан благополучно эвакуированы за переделы России по просьбе наших российских друзей, как и ряд других людей ранее». При этом он заявил, что непосредственного участия в подрыве машины Дугиной они не принимали, но не раскрыл никаких деталей преступления.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сотрудники полиции на месте происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина

Незадолго до этого Пономарёв рассказал, что взрыв автомобиля с дочерью Александра Дугина, «как и многие другие партизанские акции прямого действия, осуществлённые на территории России за последние месяцы», реализованы некоей Национальной республиканской армией (НРА).

Мы установили связь с её бойцами с помощью нашего ресурса «Роспартизан», который освещает нарастающую волну сопротивления в России. Бойцы НРА уполномочили меня сегодня зачитать их манифест, — рассказал Пономарёв утром 21 августа.

Позднее, в передаче у Алексея Барановского политик назвал организаторов взрыва «отличными русскими», которые 20 августа «двинули собой». При этом, утверждает Пономарёв, сами члены НРА связались с ним «три-четыре месяца назад» и якобы смогли доказать свою причастность к акциям прямого действия. Видимо, имелись в виду поджоги военкоматов и различные диверсии, начавшиеся в РФ после 24 февраля. Остальные акции такого рода, по его словам, устраивают анархисты и ультраправые.

Пономарёв со ссылкой на НРА заявил, что изначально подпольщики якобы планировали убить и отца, и дочь Дугиных. Дата 20 августа, как говорилось в сообщении группировки, была выбрана неслучайно, потому что, продолжил политик, ровно год назад Дугин «написал твит о том, что надо убивать» (судя по всему, речь идёт о записи философа-имперца от 20 августа 2020 года: «То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё»).

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Илья Пономарёв. Архивное фото

Незадолго до убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье Пономарёв якобы получил по своим каналам манифест НРА и совет «следить за новостями»:

Намекнули, где именно следить и про что именно пойдёт речь. Мы следили, и действительно где-то в 10 часов [вечера] нам пришло сообщение, что это произошло. Судя по всему, это было буквально несколько лет спустя после того, как произошла акция в Одинцовском районе.

«У этой истории нет бэкграунда»

Большинство наблюдателей, опрошенных NEWS.ru, ставят под сомнение существование НРА. Так, бывший соратник Ильи Пономарёва по Левому фронту, пожелавший сохранить анонимность, заявил, что находящийся в отрыве от российских реалий политик занимается позёрством. Последнее, по словам собеседника, было свойственно экс-депутату Госдумы и в прошлые годы.

Похожее мнение высказывает журналист и исследователь терроризма в современной России Денис Колчин. Он обратил внимание на то, что «у этой истории нет бэкграунда» и «нам не на что опереться».

Что мы знаем о некой Национальной республиканской армии? Ничего. Кроме заявления Пономарёва и соответствующего Telegram-канала у нас нет никаких доказательств. Получается, что данная версия — дело веры. А вера в деле экспертизы до добра не доводит. Можно, конечно, списать всё на конспирацию. Но к пониманию реального положения нас это не приближает. Думаю, надо подождать, посмотреть на дальнейшее развитие ситуации, — уверен Колчин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве

Вопросы у него вызвала и версия ФСБ, которая представляется ему чересчур красивой и стройной — когда «уроженцы разрушенного Мариуполя взрывают в метрополии дочь одного из самых авторитетных имперцев». По словам Колчина, «как-то уж слишком быстро такой массив фактов вышел наружу».

Не исключено, что в ближайшее время какие-то новые детали появятся. Вообще, во всей этой истории не совсем ясен мотив. Кого хотели в реале убить? Дугина? Дарью Дугину? А зачем? Ради какого результата? Вопросы, на которые вряд ли кто-то сейчас сможет ответить так, чтобы ответ не являлся просто очередной версией, — резюмировал собеседник NEWS.ru.

Один из лидеров анархистской организации «Народная самооборона» Святослав Речкалов, получивший политическое убежище во Франции, тоже обратил внимание на странности с историей про НРА и Илью Пономарёва. По его словам, между взрывом и публикацией заявления неизвестной партизанской группировки прошло слишком много времени.

Если ты готовишь такую операцию, то и заявление можно подготовить заранее и опубликовать в самые первые минуты после акции. Я бы понял, если бы там был какой-то видеоматериал, который нужно смонтировать, обработать и так далее, что занимает время. Но опубликован просто текст. Сам по себе он вообще ничего не доказывает. А учитывая, сколько времени прошло с момента взрыва, написать и опубликовать такой текст мог кто угодно, — полагает Речкалов.

Процитированное Пономарёвым заявление НРА он считает «максимально пространным», на основе чего делает вывод, что «никакой ответственности за взрыв Дугиной на себя никто не берёт».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве

Также Речкалов обратил внимание на «расхождения в показаниях» Пономарёва, который сначала пишет, что он сам имеет отношение к эвакуации Натальи Вовк, а в следующем же посте его Telegram-канала «Роспартизан» утверждается, что они не знают, кто это такая, предполагая, что «это, скорее всего, беженка из разрушенного Мариуполя», коих тысячи.

«Хорошие русские» из НРА берут на себя ответственность, а потом выясняется, что это вообще украинка сделала якобы. Сами «хорошие русские» отрицают связь с ней, и говорят: «А кто это?». Но Пономарёв всё подтверждает и говорит, что «да, это наш человек». Так это «хорошие русские» или украинцы? И если украинцы, то знают ли «хорошие русские» этих украинцев? А если «хорошие русские» и причастность украинцев — это [по их мнению] выдумка ФСБ, то зачем Пономареву подтверждать связи с этой Вовк? — задаётся вопросами анархист, резюмируя, что заявления Пономарёва похожи на дезинформацию.

Издание SOTA также отметило, что несмотря на последующие заявления Пономарёва, что об «акции» было известно заранее, сайт «Утро февраля» сообщил об убийстве Дугиной лишь 21 августа в 8 утра, сопроводив новость словами, что «пока неясно, кто мог быть заказчиком и исполнителем». К тому же, утверждают журналисты, «никаких доказательств своих слов об ожидании убийства экс-депутат Госдумы РФ по-прежнему не смог привести».

Украинский левый блогер Александр Володарский заявил, что Пономарёв «годами участвовал в сливе протестов российской оппозиции», и особо обратил внимание на то, что, говоря про НРА в эфире «Утра Февраля», экс-депутат был в эфире своего канала вместе с ведущим Алексеем Барановским. Последний, по словам Володарского, является бывшим неонацистом, близким к изданию «Русский Образ», связанным с террористической «Боевой организацией русских националистов». Её боевики были причастны к убийствам антифашистов в конце 2000-х годов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве

Публичная карьера Барановского началась в 2001 году с работы в пресс-центре администрации Смоленской области, затем он работал в региональных СМИ. По данным издания «Медиазона» (признано в РФ СМИ-иноагентом), Барановский — это «идеолог националистической организации „Русский вердикт“», в середине 2000-х он работал помощником депутатов Госдумы Николая Курьяновича и Дмитрия Рогозина, а затем парламентария от «Единой России» Виктора Водолацкого.

Вместе с неонацистами Никитой Тихоновым и Ильёй Горячевым, которые сегодня отбывают пожизненные наказания за серийные убийства, Алексей Барановский работал в близкой к властям молодёжной газете «Re:акция», затем они вместе перешли на работу в «Аргументы недели». В 2010–2011 годах он публиковался в издании «Взгляд». Также Барановский сотрудничал с находящейся в заключении сожительницей и подельницей Никиты Тихонова Евгенией Хасис, которая отбывает наказание за участие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На суде по этому уголовному делу Барановский утверждал, что в день убийства, 19 января 2009 года, они вместе с Хасис выбирали шампанское на его день рождения, за что в итоге против него завели уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК). О ходе последующего расследования этого дела неизвестно.

Уже после своей эмиграции на Украину Барановский неоднократно посещал Москву — это достаточно странно для политического эмигранта, особенно если его соратники сидят на пожизненном за особо тяжкие, — отмечает Володарский.

В последние годы Алексей Барановский работал адвокатом в Московской области. В апреле 2022 года Минюст направил в подмосковную адвокатскую палату представление с требованием лишить его статуса. В этом документе утверждалось, что адвокат находится на территории Украины, где «деятельно выступает на стороне националистических сил киевского режима», распространяет «ложные сведения о деятельности Вооружённых сил РФ» и «принимает участие в жизни праворадикальных группировок, таких как УНА — УНСО» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По мнению чиновников, «Барановский демонстрирует несовместимые со статусом адвоката правовой нигилизм и нетерпимость, а также публично демонстрирует поддержку идей, противоречащих базовым для адвокатуры и адвоката принципам».

Фото: Социальные сети Алексей Барановский (слева) и Илья Пономарёв

Сам Барановский комментировал происходящее, напоминая, что ранее работал в СМИ, Госдуме, а также «строил и устанавливал домики для бездомных кошек» и был знаком «с сотнями, если не тысячами, людей разных взглядов, вероисповеданий и ориентаций». Но всё это, как и различные слухи, по словам юриста, не имеет отношения ни к лишению его адвокатского статуса, ни к его политической позиции по украинским событиям.

Ирландско-итальянские параллели

В манифесте НРА говорится, что эта структура выступает за «свободу всем народам, населяющим Россию», а также «общество без олигархов, без коррупции, без произвола чиновников, без унизительной бедности». Аватаром Telegram-канала организации является картинка с бело-сине-белым флагом «новой России», которую оппозиционеры, как правило, либеральных убеждений активно используют с февраля в качестве альтернативы нынешнему триколору. Похожий бело-сине-белый флаг лежал в основе геральдики Великого Новгорода в 1994–2006 годах, а также Чудовского района Новгородской области в 1997–2008 годах.

В эфире «Утра февраля» Илья Пономарёв и Алексей Барановский говорили о параллелях НРА с Ирландской республиканской армией — действовавшей с начала XX века повстанческой организации, добивавшейся независимости Ирландии от Великобритании. А приглашённый в качестве эксперта киевский журналист Роман Попков напомнил, что в 1990-е годы существовала другая НРА — леворадикальная «Новая революционная альтернатива», в деле причастности к которой были задержаны несколько девушек, получивших сроки в 2003 году.

При этом, название новой НРА полностью совпадает с обозначением вооружённых сил марионеточной Республики Сало — итальянской социальной республики 1943–1945 годов, созданной нацистской Германией, и действовавшей до капитуляции вермахта. В те годы Национальная республиканская армия действовала на севере Италии. Не факт, что её «преемница» в РФ тоже может придерживаться ультраправых взглядов. Однако тут есть параллель в том, что Дарья Дугина в оппозиционной среде воспринималась пропагандисткой, как и телеведущий Владимир Соловьёв, на которого готовили покушение неонацисты из группировки NS/WP (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Прощание с журналистом и политологом Дарьей Дугиной в Москве

Telegram-канал НРА был создан на следующий день после убийства Дарьи Дугиной — 21 августа, а ещё через сутки в его названии добавилось слово «Роспартизан», что отсылает к одноимённому проекту Ильи Пономарёва. Помимо манифеста НРА, на канале размещены ссылки на канал «Роспартизан» и программы на YouTube с заявлениями Ильи Пономарёва, а также репост канала упомянутого журналиста Романа Попкова (его же в своём канале репостит и сам экс-депутат).

Живя в России, Попков сперва состоял в ультраправом движении «Русское национальное единство» (региональные отделения этой структуры признаны экстремистскими, деятельность в РФ запрещена), а затем примкнул к запрещённой в РФ Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова и успел побывать в заключении в 2006–2008 годах. Впоследствии он сотрудничал с медиаструктурами бизнесмена и основателя нефтяной компании «Юкос» Михаила Ходорковского.

С «Юкосом» на рубеже 1990–2000-х была недолго связана и карьера Ильи Пономарёва, который трудился там на должности главы дирекции по информационным технологиям, а затем был президентом и соучредителем связанного с Ходорковским бизнес-инкубатора Arrava Internet Management. До этого созданная при участии Пономарёва компания «Русспрофи» активно работала с нефтяной корпорацией Ходорковского и даже, как писала «Медуза» (издание признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом), «Юкос» выступал её крупнейшим заказчиком. В 2003 году незадолго до ареста Ходорковский заявлял о поддержке КПРФ (хотя там это отрицали), где Пономарёв тогда возглавлял информационно-технологический центр.

Впрочем, созданный недавно при участии Ходорковского «Российский комитет действия» отказался пригласить Илью Пономарева на Конгресс свободной России, который пройдет в Вильнюсе с 31 августа по 2 сентября. Это связано с «заявлением от имени Национальной республиканской армии о допустимости и желательности террористических актов», заявили в организации.