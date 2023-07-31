Пенсионер пытался сжечь военкомат в Северодвинске за «госизмену» SHOT: 76-летний пенсионер пытался сжечь здание военкомата в Северодвинске

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Пожилой мужчина предпринял попытку поджога здания военкомата в Северодвинске Архангельской области по наводке украинских кураторов, сообщает Telegram-канал SHOT. Как утверждается, 76-летнего пенсионера убедили в том, что в учреждении якобы находятся люди, участвующие в «госизмене». Минобороны России информацию не комментировало.

Инцидент произошел вечером в субботу, 29 июля. По информации канала, мужчина подъехал к военкомату на автомобиле, вооружившись бутылками с зажигательной смесью. Одну из них пенсионер бросил в окно, но промахнулся — бутылка разбилась о стену, а жидкость вылилась на траву. Возникший пожар оперативно погасила сотрудница полиции, охранявшая военкомат. Само здание не загорелось, пострадавших нет.

Нарушитель пытался скрыться с места преступления, но его задержали. Во время обыска по месту жительства пенсионера правоохранители нашли компьютер, где содержалась переписка с куратором. Тот убедил пожилого мужчину «наказать» лиц, участвующих в «госизмене» и сжечь здание военкомата. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Схожая история произошла в Казани. Там военкомат по наводке куратора пыталась поджечь 62-летняя женщина. Она пришла к зданию военкомата Кировского и Московского районов, облила одну из стен бензином и подожгла.