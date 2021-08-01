Мантуров рассказал, как переименуют истребитель Checkmate

Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate, вероятнее всего, получит название Су-75. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире телеканала РБК.

Дело в том, что это рабочее название. Мы, конечно же, придём в итоге к номенклатуре традиционной, к которой мы привыкли. Скорее всего, это Су-75. То есть если база берётся от Су-57, то вариант Су-75, — цитирует Мантурова канал.

Он добавил, что название Checkmate, под которым истребитель был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021, было придумано инженерами.

По мнению Мантурова, самолёт будет востребован на рынке, поскольку по авиационным средствам поражения и по другим тактико-техническим характеристикам он не уступает зарубежным аналогам. При этом стоит существенно дешевле.

Разведка США назвала Су-75 Screamer («Крикун») из-за крупного воздухозаборника, придавшего машине нестандартный вид. Кандидат технических наук Вадим Лукашевич опроверг утверждения западных журналистов о схожести новейшего российского истребителя Су-75 и американского Lockheed Martin F-35 Lightning II. По его словам, американский истребитель создан по схеме, когда в конструкции существует горизонтальный стабилизатор. Российская разработка не обладает таким стабилизатором.

Ранее издание Air Force Magazine обратило внимание на сходство российской боевой машины с экспериментальным самолётом X-32 компании Boeing. Новый истребитель от компании «Сухой» должен совершить свой первый полёт в 2023 году. Его примерная стоимость составляет $25–30 млн, у России уже есть иностранный заказчик.