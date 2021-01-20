Мантуров назвал приблизительные сроки завершения вакцинации россиян

https://static.news.ru/photo/fd30fba6-5b00-11eb-be80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация жителей России от COVID-19 может завершиться уже к июню. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» ведущий шоу спросил у министра, будет ли вакцинация полностью завершена к июню.

Да, абсолютно верно, — заявил Мантуров.

Ранее он сообщал, что субъекты РФ должны получить около 70 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» уже к лету 2021 года.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко19 января заявлял, что начавшаяся в РФ 18 января массовая вакцинация от коронавируса уже во всю идёт в регионах. Причём россияне могут привиться бесплатно одним из двух зарегистрированных препаратов — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона», передаёт ТАСС.

Глава Минпромторга в свою очередь ранее заявлял, что Россия в период с января по март 2021 года произведёт 33 млн доз «Спутника V». В это же время в регионы будет направлено около 16,8 млн доз вакцины. Также в феврале будет дан старт масштабному производству вакцины «ЭпиВакКорона».

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране уже создали 11 препаратов, которые нужны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, медики могут использовать разные комбинации лекарств, чтобы добиться положительного результата в кратчайшие сроки.