Малышева рассказала, чем полезны сливы Малышева заявила о пользе слив для профилактики болезни Альцгеймера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление слив положительно влияет на организм и способствует профилактике опасных заболеваний, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, сливы способствуют снижению риска развития болезни Альцгеймера и остеопороза.

Польза сливы обусловлена ее химическим составом. По словам врача-кардиолога Германа Гандельмана, плоды содержат в себе антоцианы — антиоксидантные вещества, придающие сливам синий оттенок. Они защищают головной мозг человека от влияния свободных радикалов и снижают риск развития старческого слабоумия. Кроме того, в состав слив входят и другие вещества, в том числе калий. Он благотворно влияет на клетки, называемые остеокластами. Они участвуют в процессе формирования костной ткани. Таким образом, употребление слив снижает вероятность остеопороза.

Наконец, сливы полезны для кишечника. Это обусловлено тем, что в их состав входят грубые волокна, положительно влияющие на перистальтику кишечника. Кроме того, они способствуют выводу вредных веществ из организма и оказывают слабительный эффект.

Елена Малышева ранее рассказала, какими свойствами обладают арбузы. По ее словам, они снижают артериальное давление за счет вещества, являющегося предшественником окиси азота. Также арбузы полезны для мужчин, так как они способствуют профилактике рака простаты.