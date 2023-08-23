Малышева рассказала, от каких болезней защищают арбузы Елена Малышева назвала арбузы полезными для профилактики рака и инсульта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбузы — популярная среди россиян ягода, употребление которой способствует снижению риска развития сердечных катастроф, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале. По ее словам, в состав арбузов входит предшественник окиси азота, способствующий снижению артериального давления.

Особую пользу арбузы несут для мужчин, отметил врач-иммунолог Андрей Продеус. Это обусловлено тем, что они содержат в себе ликопин — пигмент, обладающий антиоксидантными свойствами. Это вещество способствует профилактике рака простаты, являющейся одной из самых важных мужских желез.

Вместе с тем врачи подчеркивают, что арбузы обладают и вредными свойствами. В частности они относятся к числу продуктов с высоким гликемическим индексом, поэтому они могут повышать аппетит. Безопасной дозой арбуза считается 100 или 150 граммов мякоти в день. Специалисты рекомендуют хранить нарезанные арбузы в герметичной упаковке в холодильнике в течение одного дня. Целые арбузы хранить в холодильнике не рекомендуется, так как под воздействием холода они быстро портятся.

Елена Малышева ранее рассказала, чем опасны антибактериальные салфетки. По ее словам, частое использование салфеток с триклозаном приводит к появлению резистентных супербактерий. Салфетки с метилизотиазолиноном же способствуют развитию контактного дерматита.