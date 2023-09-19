Малышева объяснила, почему водителей проверяют перед рейсами Малышева заявила водителям о важности осмотров для профилактики инфаркта

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Водителям необходимо проходить обследования перед каждым рейсом, так как это имеет важное значение для их здоровья и безопасности пассажиров, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, к числу обязательных процедур относятся проверка пульса, артериального давления, а также внешний осмотр водителя. Проверять перед выездом следует всех без исключения, считает она.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отмечает, что перед рейсом важно измерять артериальное давление и пульс, так как во время поездки может произойти инфаркт. Это состояние сопровождается аритмией и потерей сознания, что делает управление транспортом невозможным. В конечном счете потеря сознания может привести к гибели водителя и пассажиров. Кроме того, обследования перед рейсами помогают вовремя выявить признаки приближающегося инсульта, также способного вызывать потерю сознания.

В свою очередь хирург-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что опасность для водителей могут представлять эпилептические припадки. Они вызывают возбуждение в головном мозге человека, в результате чего он теряет контроль над транспортом. Как и в случае с инфарктом и инсультом, эпилептические припадки — это жизнеугрожающее состояние.

Когда водитель едет ночью, перед ним мелькают огни. Они могут провоцировать фоточувствительную эпилепсию, — рассказал он.

Елена Малышева ранее рассказала, какие заболевания грозят россиянам осенью. По ее словам, в этот период повышается риск заражения опасными вирусами, в том числе корью и гриппом. Однако прохождение вакцинации может помочь защититься от них.