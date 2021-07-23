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Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»
Общество

МАКС-2021: яркие моменты авиасалона

18:24, 25 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Международный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском подходит к концу. За пять дней работы площадки посмотреть на российские авиационные новинки приехали более 140 тысяч зрителей. Самой интересной частью стало выступление пилотажных групп, отличился салон и несколькими мировыми премьерами как в гражданском, так и в военном авиастроении. Самые яркие моменты МАКС-2021 — в галерее NEWS.ru.

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет короткого взлёта и посадки ТВС-2МС «Партизан»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ка-52

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ка-62

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-35М

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолёт Ми-38Т

Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Беркуты»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиалайнер Airbus A350-1000

Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-29

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Команда вертолётов Indian Air Force

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лайнер Sukhoi Superjet 100

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт МС-21-300

Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители во время лётной программы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилотажная группа «Первый полёт», программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилотажная группа «Русские витязи»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт Ил-114-300

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители во время ётной программы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-30СМ

Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители во время лётной программы

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётная программа МАКС-2021

Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пилотажная группа «Первый полёт»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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