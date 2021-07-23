МАКС-2021: яркие моменты авиасалона

Международный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском подходит к концу. За пять дней работы площадки посмотреть на российские авиационные новинки приехали более 140 тысяч зрителей. Самой интересной частью стало выступление пилотажных групп, отличился салон и несколькими мировыми премьерами как в гражданском, так и в военном авиастроении. Самые яркие моменты МАКС-2021 — в галерее NEWS.ru.
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет короткого взлёта и посадки ТВС-2МС «Партизан»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолёт Ка-52
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолёт Ка-62
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолёт Ми-35М
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолёт Ми-38Т
Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Беркуты»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Авиалайнер Airbus A350-1000
Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель МиГ-29
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Команда вертолётов Indian Air Force
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лайнер Sukhoi Superjet 100
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолёт МС-21-300
Сергей Булкин/NEWS.ru
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время лётной программы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пилотажная группа «Первый полёт», программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пилотажная группа «Русские витязи»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолёт Ил-114-300
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время ётной программы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребители Су-30СМ
Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители во время лётной программы
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Лётная программа МАКС-2021
Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Пилотажная группа «Первый полёт»
Сергей Булкин/NEWS.ru