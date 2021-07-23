МАКС-2021: яркие моменты авиасалона

Международный авиасалон МАКС-2021 в Жуковском подходит к концу. За пять дней работы площадки посмотреть на российские авиационные новинки приехали более 140 тысяч зрителей. Самой интересной частью стало выступление пилотажных групп, отличился салон и несколькими мировыми премьерами как в гражданском, так и в военном авиастроении. Самые яркие моменты МАКС-2021 — в галерее NEWS.ru.