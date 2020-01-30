https://static.news.ru/photo/1905fea8-4347-11ea-8f86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ресторан «Макдональдс» на Пушкинской площади отменил акцию, запланированную на 31 января, из-за опасности заражения коронавирусом.

Акция, приуроченная к 30-летию деятельности «Макдоналдс» в России, с предложением Биг Мака по цене как 30 лет назад, которая должна была стартовать 31 января на первом предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», отменена, — говорится на официальном сайте сети.

В компании отметили, что прислушались к рекомендациям правительства Москвы воздержаться от массовых мероприятий из-за коронавируса и отметят юбилей сети позднее, передаёт ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о мероприятиях на границах РФ в связи с распространением коронавируса нового типа. В частности, он постановил закрыть границу на Дальнем Востоке.

Как писал NEWS.ru, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.