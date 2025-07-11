Макароны с тунцом: быстро, просто — и как вкусно, мама не горюй!

Макароны с тунцом: быстро, просто — и как вкусно, мама не горюй!

Макароны — наше спасение в моменты, когда лень или времени в обрез. Но даже из простых продуктов можно приготовить вкусное блюдо, которое не оставит равнодушным никого в семье.

Для этого нам понадобятся: 300 г макарон (лучше ракушки), 3–4 помидора, 1 банка консервированного тунца, 0,5 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. лимонного сока и соль по вкусу.

Сначала нарезаю помидоры и обжариваю их на растительном масле до мягкости, потом добавляю размятый тунец, имбирь, соль и лимонный сок, чтобы соус стал ароматным и нежным. Макароны отвариваю отдельно, сливаю воду и соединяю с томатно-тунцовым соусом, хорошо прогреваю и перемешиваю. Можно добавить свежую зелень и посыпать сыром — быстро, просто и очень вкусно!

Картофель — универсальный продукт, но мало кто догадывается, что из него можно сделать настоящие колбаски. Это блюдо удивит даже искушенных гурманов своей оригинальностью и насыщенным вкусом.