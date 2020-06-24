Макаревич рассказал, что перестал получать удовольствие от парада Победы

https://static.news.ru/photo/250eeaaa-b608-11ea-b1c2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Макаревич Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лидер российской рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в разговоре с журналистами заявил, что лично он не нуждается в параде Победы. По словам музыканта, подобные торжества доставляли ему удовольствие в детстве.

Макаревич заявил, что когда был маленьким, жил рядом с местом, где идёт подготовка к параду. И тогда ещё только будущий рокер выходил и внимательно наблюдал за процессией.

Однако сейчас у музыканта другой взгляд на торжественное мероприятие.

Мне лично он не нужен, я в детстве получал удовольствие от парадов, когда мне было 8 лет. Я в детстве выходил на набережную и смотрел, как танки готовятся, — приводит KP.RU слова лидера «Машины времени».

Андрей Макаревич родился в 1953 году. Музыкой он начал активно заниматься примерно с 16 лет. В 1969 году он вместе с одноклассниками-битломанами основал группу «Машина времени», которая впоследствии стала одной из культовых рок-команд в России.

В последние несколько лет Макаревич всё чаще высказывается с критикой решений российского правительства. К примеру, в 2014 году музыкант одним из первых выступил против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе истории с присоединением Крыма. Впоследствии он многократно и критически высказывался по этому вопросу.

Как ранее передавал NEWS.ru, военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России первой на Красную площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Музыканты задали темп парадным расчётам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знамённые группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ.

Проведение парада было перенесено с 9 мая из-за сложной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.