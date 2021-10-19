Макаревич посетовал на «идиотизм» не желающих вакцинироваться

Известный российский певец, композитор, один из лидеров легендарной советской и российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию населения. Он назвал «идиотизмом» нежелание жителей России проходить данную процедуру. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул№ 3».

Музыкант напомнил, что ещё в советские времена в школах в обязательном порядке прививали от полиомиелита, оспы, и «никого не спрашивали — кто хочет». Зато, по мнению певца, никто и не болел.

Заболеет человек, на грани смерти поболтается — может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих, сколько этой заразы он еще сможет разнести? Я за довольно жесткие меры, — заявил Макаревич.

Он рассказал историю, что общался с врачом в Казани. Доктор ему сообщил, что большинство людей просто не хочет прививаться.

Я предложил бы простую вещь — не хотите прививаться, лечиться будете за деньги. Кто привился и вдруг заболел — медицина бесплатная, а для вас — за деньги, потому что вы мудаки! Вот я это поддерживаю! — резюмировал Макаревич.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну осенью — зимой 2020 года. Уровень же вакцинации едва ли повлияет на ситуацию радикально. По мнению специалистов, на ситуацию может повлиять рост вакцинированных и переболевших, хотя в целом их уровень сравнительно невысок.