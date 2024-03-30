Майское тепло и морозы до –30: какая погода будет в России с 1 по 7 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что на предстоящей неделе европейская часть России окажется во власти теплых воздушных масс, а на Колыме температура воздуха может опуститься до 30 градусов мороза. Какая погода будет в других регионах страны на неделе с 1 по 7 апреля — в материале NEWS.ru.

В Москве ждут температурных рекордов

В начале недели в центре европейской части России ожидается погода, как и 30–31 марта, когда синоптики обещали приход майского тепла. На осадки в Москве будет влиять западный циклон, поэтому местами пройдут дожди. Температура ночью прогнозируется в диапазоне от нуля до +7, местами до +10 градусов, днем — плюс 15–20, в Москве — плюс 17–19. 1 апреля может стать самым теплым днем за весь период наблюдений. Как напомнила Марина Макарова, последний температурный рекорд в эту дату был установлен в 1983 году, он составил 17,8 градуса тепла.

На смену аномально теплой погоде в среду, 3 апреля, в столичный регион и другие субъекты ЦФО придет похолодание, но все равно будет теплее, чем обычно в это время года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй половине недели в столичном регионе прогнозируются ночные температуры, близкие к нулевой отметке. Если в Москве они будут показывать небольшой плюс, то по области местами возможно понижение до —2 градусов. Ожидаются небольшие осадки, которые могут выпасть в форме мокрого снега. В дневные часы прогнозируется 9–14 градусов выше нуля.

«Следующие выходные в Москве будут более прохладными. По предварительным прогнозам, температура воздуха ожидается в диапазоне 7–12 градусов тепла, но это также выше климатической нормы», — прогнозирует Макарова.

Ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в первой декаде апреля в Москве ожидаются резкие перепады температуры. По прогнозам эксперта, в начале месяца столбики термометров покажут 12–17 градусов тепла. Плюсовая температура будет сохраняться и по ночам. Вероятны небольшие дожди.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал, что сугробы в Москве не растают до первой декады апреля. По его словам, снежный покров в столице уменьшился на 6-8 сантиметров из-за дождей 23 и 24 марта, но остался на 20-25% выше нормы.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

В Северной столице, так же как и в Москве, прогнозируется аномально теплая, но влажная погода. В понедельник в Петербург придет циклон, в городе и Ленобласти пройдут дожди. Погода будет облачной с прояснениями. В дневные часы воздух прогреется до +16 градусов. Затем начнется постепенное понижение температуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На севере Европейской России — на севере Карелии и Коми, в Мурманской области, на северо-востоке Архангельской области и в Ненецком автономном округе — сохраняется холодная погода. Но впоследствии тепло доберется и туда», — прогнозирует представитель Гидрометцентра ситуацию на северо-западе РФ.

Где в России будет теплее всего

В начале недели на юге Европейской России и на Северном Кавказе ожидается улучшение погоды после выходных. Дожди и сильные ветра прекратятся. В ночные часы прогнозируется плюс 3–10 градусов, плюс 15–22 — днем. Но в горах Кавказа сохранится лавинная опасность.

В регионах Поволжья температура будет превышать климатическую норму для начала апреля. В ночные часы температура воздуха на севере Приволжского федерального округа будет находиться в диапазоне от 0 до +7, а днем — от плюс 6–11 в понедельник до плюс 10–15 к середине недели.

«На севере ПФО — в Кировской области, Пермском крае, Татарстане и на севере Башкортостана — прогнозируются дожди. В Саратовской и Оренбургской областях обойдется без осадков и будет на пару градусов теплее», — прогнозирует Макарова.

В каких регионах России ожидаются самые сильные морозы

На севере Урала — на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе — сохранится холодная погода. По ночам там ожидаются морозы до минус 14–20 градусов, в дневные часы в начале недели — минус 3–8, впоследствии похолодает до минус 10–15.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В некоторых районах Якутии и на севере Красноярского края в ночные часы температура воздуха будет опускаться ниже 20 градусов мороза. В дневные часы — минус 2–9. Местами там выпадет снег.

На Чукотке и в Магаданской области неделя ожидается еще более холодной — в ночные часы столбики термометров там могут показывать в диапазоне 20–25 градусов мороза, местами до —30. В дневные часы в начале недели прогнозируется —17—22, позже — до —11—16.

Где в России выпадет много осадков

На юге Урала — в Свердловской, Челябинской и Курганской областях — прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Ночью там ожидается около нуля, в дневные часы в начале недели — 3–8 градусов тепла, к ее середине воздух прогреется до 7–12 градусов тепла. Такой же характер погоды прогнозируется на юго-западе Сибири — в Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях.

На юго-востоке Сибири — в Иркутской области и в части Забайкалья — по ночам температура воздуха опустится до 5–12 градусов мороза, а в дневные часы будет 1–8 градусов тепла. В этих регионах снег будет сменяться дождем.

На юге Дальнего Востока также прогнозируются осадки. По ночам столбики термометров покажут 6–11 градусов ниже нуля, а днем ожидается повышение температуры. Если в начале недели ожидается от 0 до +6, то во второй половине потеплеет до плюс 3–8 градусов. Местами в Приморском крае ожидается до +10.

На Камчатке в начале недели постепенно стихнет штормовая погода. В ночные часы на полуострове прогнозируется минус 9–14 градусов, а днем — небольшие морозы, близкие к нулевой отметке.

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