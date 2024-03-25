Стало известно, когда в Москве растает снег Вильфанд: снег в Москве не растает до первой декады апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сугробы в Москве не растают до первой декады апреля, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, снежный покров в столице уменьшился на 6-8 сантиметров из-за дождей 23 и 24 марта, но остался на 20-25% выше нормы.

Вильфанд считает, что на текущей неделе сугробы продолжат сокращаться — в будни из-за теплой погоды они станут ниже на 7-10 сантиметров. При этом, добавил он, в лесопарковых зонах снег будет лежать до второй декады апреля.

Ранее Вильфанд заявил, что сильные морозы до минус 40 градусов ожидаются на Таймыре и севере Якутии. Метеоролог подчеркнул, что это редкая ситуация для конца марта. Он добавил, что с 23 по 27 марта температура ниже нормы на 7–14 градусов ожидается в Ненецком автономном округе и в Коми. Минимальные температуры в этих регионах будут 31–33 градуса мороза. Аномально холодная погода прогнозируется в Архангельской, Мурманской областях, где столбики термометров будут показывать до 20 градусов мороза.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов считает, что до конца марта москвичей ожидает дождливая погода. По его словам, осадки будут идти не весь день, но и кратковременными их не назовешь.