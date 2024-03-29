Москвичам раскрыли, какой погоды ждать в апреле Синоптик Ильин: в первой декаде апреля в Москве будут перепады температуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В первой декаде апреля в Москве ожидаются резкие перепады температуры, предупредил синоптик Александр Ильин. В беседе с «360» эксперт подчеркнул, что в первые дни месяца столбики термометров покажут 12–17 градусов тепла. Плюсовая температура будет сохраняться и по ночам. При этом могут идти небольшие дожди. С 3 апреля стоит готовиться к похолоданию.

Даже ночью в начале апреля будет очень тепло, где-то плюс 7–10 градусов. А вот с 3 апреля, ближе к вечеру, почувствуется похолодание. В четверг ночью температура резко обвалится, может похолодать до минус 1–4 градусов, — рассказал синоптик.

Погода начнет налаживаться с 4 апреля — осадков не предвидится, а воздух прогреется до 10–15 градусов. Возможны небольшие понижения температуры. Ильин уточнил, что с 10 по 20 апреля в Москве будет прохладно. Столбики термометров вновь опустятся до 5 градусов. Конец месяца при этом выдастся жарким. Стоит ждать как минимум до 13–18 градусов.

Нам к рекордам не привыкать — то рекордно холодно, то рекордно тепло. Нормальной погоды практически не существует в этой жизни. Хотя вот эти рекорды — тоже вполне себе нормальные перепады температур, — добавил синоптик.

Синоптик Михаил Леус ранее отмечал, что над территорией Московской области установился антициклон, который принесет региону теплую погоду. По его данным, антициклон «отправит столбики термометров на штурм 10-градусных отметок».