Тепло уже на пороге? Какую погоду ждать в Москве в выходные 30–31 марта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве продолжает расти и уже в среду может быть поставлен температурный рекорд. Когда в столице наконец растает снег, сможет ли тепло удержаться надолго, какой погодой начнется следующая неделя?

Когда в Москву придет настоящее тепло

Над территорией Московской области установился антициклон, который принесет столице теплую погоду, сообщает в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. По его словам, 27 марта в Москве может стать самым теплым днем с начала года.

Антициклон «отправит столбики термометров на штурм 10-градусных отметок»: в среду температура воздуха в Подмосковье может достичь 12 градусов тепла. По ночам, впрочем, сохраняются заморозки, отметил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.

«Дни будут солнечные, без осадков. Небольшой дождь прогнозируется лишь в пятницу, 29 марта. При этом ночью еще сохраняются морозы, температура будет колебаться в пределах минус 2–4 градусов. К выходным произойдет смена воздушной массы. Мы окажемся в теплом секторе циклона, за счет которого температура воздуха достигнет 14 градусов тепла», — рассказал Шувалов.

По данным сайта Foreca, еще один дождь может пройти в Москве вечером в субботу. Температура в выходные составит 10–12 градусов тепла.

Когда в Москве растает снег

Несмотря на тепло, в Москве сохраняется последний снежный покров. Как заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сугробы растают только в первой декаде апреля, а пока что снежный покров в столице остался на 20–25% выше нормы.

По словам Вильфанда, несмотря на активное таяние снега, последние сугробы в лесопарковых зонах столицы будут лежать до второй декады апреля.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какой погодой начнется следующая неделя в Москве

По данным Foreca, настоящее летнее тепло придет в Москву в начале следующей недели — 1 и 2 апреля. В эти дни воздух может прогреться до 17–20 градусов тепла при слабом северном ветре и небольшой облачности днем.

Сайт Meteonovosti.ru дает более консервативный прогноз: температура в начале следующей недели перешагнет за отметку в 15 градусов тепла, но выше столбики термометров не поднимутся.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге и области

По словам Михаила Леуса, прошедший ночью по Ленобласти атмосферный фронт открыл дорогу в Петербург более теплым воздушным массам. После утреннего тумана небо над городом расчистилось, и температура воздуха начала расти.

«Санкт-Петербург обновил температурный максимум года! К 17 часам столбики термометров на городской метеостанции Северной столице показали +9,8 градуса — это самый высокий показатель температуры воздуха, зафиксированный в нынешнем году, и это ровно на градус выше, чем было у прежнего лидера 17 марта», — рассказал синоптик.

В четверг, по оценкам Леуса, в Петербурге без осадков и до +11...+13 градусов. По данным Foreca, ночь на пятницу будет заметно теплей, чем предыдущая. Однако в субботу петербуржцам обещают 16 часов дождя. Он будет постепенно усиливаться и достигнет максимальной силы в середине дня. Воздух прогреется до 7 градусов.

Начало следующей недели в Петербурге будет очень теплым: ожидается ясная погода с температурой воздуха до +17 градусов. Однако уже на следующий день похолодает: вторник 2 апреля начнется густыми туманами, которые перейдут в дождь.

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