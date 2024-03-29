Москвичам пообещали майское тепло в ближайшие дни Тишковец: в начале недели в Москве впервые за 73 года ожидается 21 градус тепла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В понедельник и вторник жителей Москвы ожидает майское тепло, которого не было последние 73 года, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, воздух в столице прогреется до 21 градуса тепла.

В понедельник и вторник москвичей ждет майское тепло, которого не было последние 73 года. И это не первоапрельская шутка: 1 и 2 апреля в условиях антициклональной малооблачной погоды <...> днем воздух станет прогреваться до небывалых плюс 16 — плюс 21 градуса, — заявил Тишковец.

Он отметил, что уже сейчас в столичном регионе температура по ночам не падает ниже 5–10 градусов тепла. Синоптик пояснил, что в эти дни будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали +17,8 и +17,4 градуса соответственно.

Также синоптик Михаил Леус отмечал, что над территорией Московской области установился антициклон, который принесет столице теплую погоду. По его данным, антициклон «отправит столбики термометров на штурм 10-градусных отметок».

Ранее жителей девяти регионов России предупредили об аномальных морозах до минус 40 градусов по Цельсию. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что речь идет о севере Урала, Сибири, Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области. Он пояснил, что температурные условия считаются опасными в случае падения температуры на семь и более градусов ниже нормы.