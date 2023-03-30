«Лягу в больницу»: Дроздов раскрыл подробности предстоящей госпитализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Дроздов

Российский и советский телеведущий Николай Дроздов рассказал NEWS.ru, что через три дня его ждет госпитализация. Он отметил, что планирует лечь в больницу для прохождения реабилитации после январского падения, в результате которого он сломал семь ребер.

Сейчас я дома, но через три дня лягу в больницу на реабилитацию и восстановление. [Чувствую себя] лучше и лучше. Я упал 17 января, в день рождения своей супруги, — добавил 85-летний Дроздов.

Вечером 29 марта знакомый журналиста — художник Константин Мирошник — заявил RT, что ученый вновь лег в больницу, чтобы пройти реабилитацию после травмы. Утром 30 марта Дроздов опроверг в беседе с NEWS.ru сообщения СМИ о госпитализации.

29 января Дроздов попал в реанимацию с переломом ребер. Зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался домой после работы в МГУ. Как сообщил Мирошник, из-за травмы телеведущего мучили сильные боли.

По словам дочери Дроздова Елены, телеведущий попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое. Она отметила, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной для здоровья. Женщина добавила, что период восстановления продлится долго.