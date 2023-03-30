Дроздов вышел на связь после сообщений о своей госпитализации Телеведущий Николай Дроздов опроверг свою госпитализацию после сообщений в СМИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученый-зоолог, ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов

Российский и советский телеведущий Николай Дроздов опроверг в разговоре с NEWS.ru сообщения в СМИ о своей госпитализации. Он отметил, что сейчас находится дома.

Дома, конечно. Сейчас я дома. [Чувствую себя] лучше и лучше, — подчеркнул Дроздов.

Вечером 29 марта знакомый журналиста — художник Константин Мирошник — заявил RT, что ученый вновь лег в больницу, чтобы пройти реабилитацию после травмы.

О проблемах со здоровьем Дроздова стало известно 29 января: он попал в реанимацию с переломом ребер. 85-летний зоолог неудачно упал на улице, когда возвращался после работы в МГУ. Как сообщил знакомый Дроздова художник Константин Мирошник, из-за травмы телеведущего мучили сильные боли.

По словам дочери Дроздова Елены, телеведущий попал в реанимацию из-за того, что одно из сломанных ребер проткнуло ему легкое. Она отметила, что из-за повреждения в плевральную область попали жидкость и воздух, что усугубило ситуацию и сделало ее опасной. Женщина добавила, что период восстановления продлится долго.